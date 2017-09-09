«Samsung UHD TV Curved – ощутите полноту изображения в «изогнутом» формате»

2017-09-09 10:00 | www.oxu.az | 4

Samsung UHD TV Curved новый смарт ТВ, который притягивает ваше внимание с первого взгляда своей необычной формой. Экран телевизора «изогнут», что отличается от привычного нам телевизора. Благодаря данной форме, вы сможете разглядеть происходящее на экране с любого угла, без эффекта «почернения» экрана. Также изогнутый экран позволяет задействовать периферическое зрение, создавая ощущение полного погружения в реальность происходящего в телевизоре.

Изображение в Ultra HD качестве означает, что вы сможете различить мельчайшие детали изображения, которые раньше были просто недоступны. А благодаря технологии UHD-масштабирования, вы можете смотреть любой контент в качестве близком к UHD, даже если исходный видеосигнал имеет более низкое разрешение. Хотя на данный момент телевещание в Азербайджане не поддерживает формат Ultra HD, смарт ТВ оптимизирует качество видео на столько, что вы точно заметите и оцените разницу более качественного изображения. Наслаждайтесь фильмом, передачей, новостями или мультфильмом в четком изображении.

Реалистичное и глубокое изображение — вот девиз нового телевизора Samsung UHD TV Curved. Для этого в смарт ТВ используется большое количество технологичных решений. Одно из них — это система Active Crystal Color, которая позволяет устройству воспроизводить в несколько раз больше оттенков цветов по сравнению с обычными телевизорами. Данная функция с помощью дополнительного источника света преобразует «LED» матрицу в «blue LED». В результате обеспечивается более высокая чистота белого, естественная цветопередача и расширяется палитра цвета. Кроме того, уменьшается и энергопотребление. Функция HDR значительно улучшает детализацию за счет передачи очень темных и очень светлых участков изображения в одном кадре. Благодаря этой функции вы сможете разглядеть детали в светлых участках изображения, которые не были видимы раньше. Вы сможете получить впечатления от просмотра как в настоящем кинотеатре прямо в своей комнате.

Благодаря технологии увеличения глубины изображения Auto Depth Enhancer изображение на экране становится более реалистичным за счет регулировки контрастности в различных областях изображения. Как это работает? Каждый кадр делится на зоны – фоновая зона, центральная зона, фронтальная зона – путем анализа подобности яркости и цвета. После этого технология Auto Depth Enhancer автоматически оптимизирует уровень контрастности для каждой зоны, чтобы зритель получил усиленное чувство глубины для более захватывающего просмотра.

Samsung UHD TV Curved выводит дизайн интерьера вашей гостиной на принципиально новый уровень. Его изогнутая форма является визуальным акцентом и сглаживает все углы вне зависимости от того, стоит он на подставке или крепится на стену. Новый телевизор придаст вашему интерьеру совершенный вид и дизайнерский шик. Никаких «непривлекательных» кабелей для интернета соединения, наслаждайтесь красотой и строгим дизайном, с возможностями встроенного Wi-Fi модуля. Беспроводное соединение - это широкие возможности подключения, сочетающиеся с привлекательным дизайном. Оцените разнообразие контента, интуитивно понятное управление и простоту поиска в Интернете на экране вашего телевизора. Samsung UHD TV Curved оснащен улучшенным веб-браузером, позволяющим легко и быстро просмотреть популярные веб-сайты без необходимости введения адреса в командной строке.

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