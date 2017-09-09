Прокуратура Нью-Йорка приняла решение об аресте турецкого экс-министра

2017-09-09 09:53 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Прокуратура Нью-Йорка приняла решение об аресте экс-министра экономики Турции Завера Чаглаяна, пишут в субботу турецкие СМИ.

Также принято решение об аресте экс-главы турецкого "Халг Банк" Сулеймана Аслана.

Отметим, что 7 сентября прокуратура Нью-Йорка возбудила уголовное дело против Зафера Чаглаяна и Сулеймана Аслана, обвинив их в поддержке развития экономики Ирана, а также в создании незаконных фондов для отмывания грязных денег.

Комментируя данный факт, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что возбужденное в США уголовное дело в отношении экс-министра экономики Турции Зафера Чаглаяна, обвиняемого в поддержке проектов по развитию экономики Ирана, носит политический характер.

Напомним, что в декабре 2013 года в результате спецоперации в Стамбуле и Анкаре было задержано несколько десятков человек, в том числе бизнесмены и сыновья некоторых министров. Задержания проводились по обвинениям в коррупции, контрабанде и реализации наркотических средств.

В рамках указанной операции были также задержаны сын экс-министра внутренних дел Муаммера Гюлера - Барыш Гюлер, сын экс-министра экономики Зафера Чаглаяна - Салих Каан Чаглаян, известный предприниматель, глава муниципалитета Фатих города Стамбул Мустафа Дамир, известный предприниматель Али Агаоглу, бизнесмен Рза Зарраб.

После скандала все министры, замешанные в коррупционном деле, ушли со своих постов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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