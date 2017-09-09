Глава азербайджанского государства Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Мексики

2017-09-09 10:08 | www.apa.az | 6
Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Мексики Энрике Пенья Ньето в связи с сильным землетрясением, которое привело к многочисленным жертвам.
Как сообщает АПА, в письме говорится:
«Нас глубоко опечалило известие о многочисленных человеческих жертвах и разрушениях в результате произошедшего в вашей стране землетрясения.
В связи с этой трагедией от себя лично и от имени азербайджанского народа выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему народу Мексики, желаю скорейшего выздоровления раненым».