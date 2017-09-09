В Грузии продолжаются военные учения НАТО

2017-09-09 11:47 | www.apa.az | 6

В Грузии продолжаются многонациональные военные учения «Agile Spirit 2017», в которых также принимают участие азербайджанские военнослужащие.

Как сообщает местное бюро АПА со ссылкой на сайт Министерства обороны Грузии, в полевых учениях, проходящих на военном полигоне Орполо, приняли участие военнослужащие Грузии, США, Болгарии, Румынии и Украины. На учениях военнослужащие выполнили задания по атаке и обороне с участием тяжелой техники.

Отметим, учения, которые продолжатся до 11 сентября, наряду с военным полигоном Орполо также будут организованы в бронетанковом центре имени лейтенанта Шота Хурцидзе. В учениях принимают учения военные Грузии, США, Болгарии, Латвии, Румынии, Украины и Азербайджана. Целью данных учений является усиление взаимодействия между военнослужащими НАТО и стран-партнеров, отработка оборонительно-наступательных операций и обеспечение стабильности в регионе. Учения «Agile Spirit 2017» проводятся ежегодно с 2011 года. Учения являются одним из компонентов сотрудничества Грузии с США и НАТО.