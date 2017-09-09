Ургант обмазался птичьим пометом и подшутил над Соловьевым

2017-09-09 10:07 | www.oxu.az | 5

Российский телеведущий и актер Иван Ургант в эфире своего шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале обмазал лицо птичьим пометом и пошутил над своим коллегой Владимиром Соловьевым.

Об этом Oxu.Az передает со ссылкой на Lenta.ru

Ургант во время беседы с моделью Иреной Понарошку намазал лицо веществом и заметил, что оно приятно пахнет. После этого Понарошку сообщила, что это соловьиный помет.

«Это хорошее название для шоу на канале «Россия»», — прокомментировал Ургант.