Ургант обмазался птичьим пометом и подшутил над Соловьевым

2017-09-09 10:07 | www.oxu.az | 5
Российский телеведущий и актер Иван Ургант в эфире своего шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале обмазал лицо птичьим пометом и пошутил над своим коллегой Владимиром Соловьевым.
Об этом Oxu.Az передает со ссылкой на Lenta.ru
Ургант во время беседы с моделью Иреной Понарошку намазал лицо веществом и заметил, что оно приятно пахнет. После этого Понарошку сообщила, что это соловьиный помет.
«Это хорошее название для шоу на канале «Россия»», — прокомментировал Ургант.