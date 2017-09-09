Голливудская актриса обвинила Трампа в ураганах

2017-09-09 10:14 | www.oxu.az | 4

Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс назвала волну разрушительных ураганов, охвативших США, реакцией природы на правление Дональда Трампа.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает агентство Associated Press.

На британской премьере нового фильма Даррена Аронофски «Мама!», где Лоуренс сыграла главную роль, актриса на вопрос о бушующей в Соединённых Штатах стихии сказала, что так «матерь природа» демонстрирует свою ярость в адрес американского президента.

Комментарий обладательницы «Оскара» мгновенно вызвал негативную реакцию в социальных сетях, однако актриса неоднократно говорила о своей неприязни к Трампу.

Ранее Дональд Трамп ввёл режим чрезвычайной ситуации из-за надвигающегося на штат Джорджия урагана «Ирма». Потенциал урагана лидер США назвал абсолютно историческим. Интенсивность урагана «Хосе» достигла четырёх баллов из пяти, что говорит о возможном огромном ущербе от стихийного бедствия.

Э.А.



