Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

2017-09-09 10:51 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - На прошедшей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), укрепился на 0,0001 маната (0,0059 процента). Соответственно средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,700925 маната за один доллар США.

Отметим, что в понедельник курс не устанавливался в связи с праздниками.

Официальный курс маната по отношению к доллару 28 августа 1,7009 4 сентября - 29 августа 1,7009 5 сентября 1,7010 30 августа 1,7010 6 сентября 1,7009 31 августа 1,7010 7 сентября 1,7009 1 сентября - 8 сентября 1,7009 Средний курс за неделю 1,70095 Средний курс за неделю 1,700925

По итогам прошедшей недели официальный курс маната по отношению к евро удешевился на 0,0275 маната (1,358 процента). Средневзвешенный курс составил 2,033125 маната за один евро.

Официальный курс маната по отношению к евро 28 августа 2,0276 4 сентября - 29 августа 2,0367 5 сентября 2,0251 30 августа 2,0367 6 сентября 2,0265 31 августа 2,0204 7 сентября 2,0283 1 сентября - 8 сентября 2,0526 Средний курс за неделю 2,03035 Средний курс за неделю 2,033125

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю на прошедшей неделе удешевился на 0,0005 (1,7007 процента). Средневзвешенный курс составил 0,029625 маната за один рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю 28 августа 0,029 4 сентября - 29 августа 0,0291 5 сентября 0,0294 30 августа 0,0289 6 сентября 0,0295 31 августа 0,0291 7 сентября 0,0297 1 сентября - 8 сентября 0,0299 Средний курс за неделю 0,029025 Средний курс за неделю 0,029625

В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире удешевился на 0,0043 маната (0,8666 процента). Соответственно средневзвешенный курс составил 0,49695 маната за одну турецкую лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире 28 августа 0,4939 4 сентября - 29 августа 0,4921 5 сентября 0,4962 30 августа 0,4932 6 сентября 0,4949 31 августа 0,4922 7 сентября 0,4962 1 сентября - 8 сентября 0,5005 Средний курс за неделю 0,49285 Средний курс за неделю 0,49695

На прошедшей неделе стоимость одной унции золота подорожала на 11,8833 маната (на 0,5227 процента). Соответственно средневзвешенная стоимость унции золота составила 2276,4053 маната.

Изменение стоимости унции золота 28 августа 2186,1668 4 сентября - 29 августа 2239,3624 5 сентября 2273,2759 30 августа 2243,0237 6 сентября 2271,6370 31 августа 2225,7585 7 сентября 2275,5491 1 сентября - 8 сентября 2285,1592 Средняя стоимость за неделю 2223,57785 Средняя стоимость за неделю 2276,4053

(Автор: Анвар Мамедов)