Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

2017-09-09 10:51 | www.trend.az | 3
БАКУ /Trend/ - На прошедшей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), укрепился на 0,0001 маната (0,0059 процента). Соответственно средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,700925 маната за один доллар США.
Отметим, что в понедельник курс не устанавливался в связи с праздниками.
|
Официальный курс маната по отношению к доллару
|
28 августа
|
1,7009
|
4 сентября
|
-
|
29 августа
|
1,7009
|
5 сентября
|
1,7010
|
30 августа
|
1,7010
|
6 сентября
|
1,7009
|
31 августа
|
1,7010
|
7 сентября
|
1,7009
|
1 сентября
|
-
|
8 сентября
|
1,7009
|
Средний курс за неделю
|
1,70095
|
Средний курс за неделю
|
1,700925
По итогам прошедшей недели официальный курс маната по отношению к евро удешевился на 0,0275 маната (1,358 процента). Средневзвешенный курс составил 2,033125 маната за один евро.
|
Официальный курс маната по отношению к евро
|
28 августа
|
2,0276
|
4 сентября
|
-
|
29 августа
|
2,0367
|
5 сентября
|
2,0251
|
30 августа
|
2,0367
|
6 сентября
|
2,0265
|
31 августа
|
2,0204
|
7 сентября
|
2,0283
|
1 сентября
|
-
|
8 сентября
|
2,0526
|
Средний курс за неделю
|
2,03035
|
Средний курс за неделю
|
2,033125
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю на прошедшей неделе удешевился на 0,0005 (1,7007 процента). Средневзвешенный курс составил 0,029625 маната за один рубль.
|
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю
|
28 августа
|
0,029
|
4 сентября
|
-
|
29 августа
|
0,0291
|
5 сентября
|
0,0294
|
30 августа
|
0,0289
|
6 сентября
|
0,0295
|
31 августа
|
0,0291
|
7 сентября
|
0,0297
|
1 сентября
|
-
|
8 сентября
|
0,0299
|
Средний курс за неделю
|
0,029025
|
Средний курс за неделю
|
0,029625
В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире удешевился на 0,0043 маната (0,8666 процента). Соответственно средневзвешенный курс составил 0,49695 маната за одну турецкую лиру.
|
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире
|
28 августа
|
0,4939
|
4 сентября
|
-
|
29 августа
|
0,4921
|
5 сентября
|
0,4962
|
30 августа
|
0,4932
|
6 сентября
|
0,4949
|
31 августа
|
0,4922
|
7 сентября
|
0,4962
|
1 сентября
|
-
|
8 сентября
|
0,5005
|
Средний курс за неделю
|
0,49285
|
Средний курс за неделю
|
0,49695
На прошедшей неделе стоимость одной унции золота подорожала на 11,8833 маната (на 0,5227 процента). Соответственно средневзвешенная стоимость унции золота составила 2276,4053 маната.
|
Изменение стоимости унции золота
|
28 августа
|
2186,1668
|
4 сентября
|
-
|
29 августа
|
2239,3624
|
5 сентября
|
2273,2759
|
30 августа
|
2243,0237
|
6 сентября
|
2271,6370
|
31 августа
|
2225,7585
|
7 сентября
|
2275,5491
|
1 сентября
|
-
|
8 сентября
|
2285,1592
|
Средняя стоимость за неделю
|
2223,57785
|
Средняя стоимость за неделю
|
2276,4053
(Автор: Анвар Мамедов)