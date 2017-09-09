Туркменистан готовится к отопительному сезону

2017-09-09 10:54 | www.trend.az | 4

АШХАБАД /Trend/ - Топливно-энергетический комплекс Туркменистана завершил подготовку к бесперебойному обеспечению потребителей природным газом в осенне-зимний период, пишет в субботу газета "Нейтральный Туркменистан".

Об этом на заседании правительства сообщил профильный вице-премьер Максат Бабаев. В целом по стране природным газом на договорной основе обеспечиваются 930 210 хозяйств, а также 5 424 предприятия промышленной и социальной сферы.

Специалисты госконцерна «Туркменгаз» произвели проверку, очистку и необходимый ремонт всех газопроводящих и газораспределительных систем, а также газопроводов высокого, среднего и низкого давления.

"Населённые пункты страны обеспечиваются природным и сжиженным газом, оперативно выполняется работа по установке в новых хозяйствах и жилых комплексах газовых счётчиков. Осуществляется контроль технического состояния и безопасного использования бытовых приборов в учреждениях, на предприятиях, в школах, детских садах и больницах", - говорится в материале.

Президент страны Гурбангулы Бердымухамедов, как отмечается в статье, заострил внимание на необходимости бережного и рационального использования природного газа. Глава государства поручил держать под постоянным контролем процесс внедрения в производственную и социальную сферы современных энергосберегающих технологий, а также систем учёта потребления природного газа, соответствующих требованиям международных стандартов.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Ирина Парфёнова)