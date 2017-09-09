İranlılar Van'ı Mesken Tuttu

2017-09-09 10:27 | www.trend.az | 1

VAN - 32 bin İranlının Kurban Bayramı'nı Van'da geçirmesi, kentte çifte bayram yaşattı.

İranlıların son bir yıldır Van'a gelişleri, il esnafı başta olmak üzere herkesi sevindiriyor. Otel işletmelerinden, esnafa, mağazalardan AVM'lere kadar esnafı mutlu eden İranlılar, kent ekonomisine de canlılık getirdi. Otellerin yüzde yüz dolduğu Van'da konaklama sıkıntısı yaşamamak adına vatandaşlar da seferber oluyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan TÜRSAB Doğu Anadolu Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Cevdet Özgökçe, Van halkının misafirperverliği ve güler yüzlülüğü, bölgedeki barış ve huzur ortamı, Van'ın alışveriş açısından en ucuz illerden biri olması, İran'da yapılan olumlu tanıtım çalışmaları ve coğrafi konum nedeniyle İranlıların Van'ı tercih etmesinde önemli faktörler olduğunu belirterek, "Bu kalabalığı görünce hepimizin yüzü gülüyor. Herkes çok memnun iyi ki İranlılar var" dedi.

İran'a uygulanan pasaport uygulamasının kaldırılmasıyla ülkede turizm patlamasının yaşanacağına vurgu yapan Özgökçe, "Gönül ister ki bizde aynı bu şekilde İran'a gidelim. Gürcistan, Batum ve Ukrayna'da günü birlik kimlikle üç ay kalınabiliyor. Bunun İran için de olmasını istiyoruz. Bu olursa, kimlikle İran ve ya Türk halkı gidip gelirse ülkede turizm patlaması yaşanır" ifadelerini kullandı.

Açıklamalarında kentin konaklama noktasında yetersiz kaldığına da değinen Özgökçe, "Van'da 5 bine yakın konaklama yeri var ancak bu Van'a yetmiyor. Bayramda 25 bin İranlı bekliyorduk ancak 32 bin İranlı şu anda bayram tatilini Van'da geçiriyor. Kentteki tüm oteller dolu. Bu bizi mutlu ediyor. 28 Eylül'de ilimizde bir de Turizm ve Seyahat fuarı var. Bizler TÜRSAB olarak Van'a çıkarma yapacağız. Ancak şu anda otellerde yer bulamıyoruz. Otellerin doluluğu bizleri mutlu ediyor ama biz bunu yıla yaymak istiyoruz. Van da beş yıldızlı otellerin yapılması ve halk plajlarının artması bu doluluğu daha da arttıracaktır" şeklinde konuştu.

Elite World Van hotel Finans Müdürü Mehmet Tamince ise iyi hizmet etmenin neticesinde olumlu geri dönüşümler aldıklarının altını çizerek, "Otellerimizi gören İranlılar, bunu kendi çevrelerine de aktarıyorlar. Bu sene çifte bayram yaşadık. Rezervasyonlarımız doluydu hala da dolu. Bu da bizi memnun ediyor. Otel olarak ilimizi en güzel şekilde tanıtmak ve ekonomisine katkı sunmak amacıyla ziyaretlerimizi ve tanıtımlarımızı yapmaya devam edeceğiz. Misafirlerimizi en güzel şekilde ağırlayacağız" dedi.

Tur Operatörü Behzad Hasanjat da, İranlıların Van'a alışveriş, eğlenmek için geldiklerini ifade ederek, "Güvenlik İranlılar için çok önemli. Van'da da terör olaylarının olmaması, barış ve huzurun tesis edilmesi, güvenlik sorununun olmaması nedeniyle İranlılar bu sene daha çok geldi. Bunun yanında Van esnafı da kendini yeniledi ve İran'da çok olumlu tanıtımlar yapıldı. Tüm bunların neticesinde de İranlıların buraya gelişleri kalabalık oldu. Bu, daha da fazlalaşacak. Bundan sonra daha çok İranlı gelecektir" diye konuştu.

İranlı bir seyahat acentesi sahibi Leyla Rehber de, özellikle sınır kapılarındaki sıkıntıların bir an evvel çözülmesi gerektiğinin altını çizerek, "Türkiye hükümetinden sınır kapısı konusunda yardım istiyoruz. Türkiye hükümetinden İran hükümeti ile ilgili görüşmesini ve sınır kapısı sorununu bir an evvel çözmelerini istiyoruz" ifadelerine yer verdi.