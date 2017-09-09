Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Казахстан

2017-09-09 13:15 | www.apa.az | 4

Начался визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Казахстан.

Как сообщает АПА со ссылкой на «Kazinform», в аэропорту Астаны главу государства встретили вице-премьер Казахстана Ерболат Досаев и заместитель акима Астаны Косман Айтмухаметов.

Напомним, 10-11 сентября во Дворце независимости в Астане под председательством президента Казахстана Нурсултана Назарбаева пройдёт первый в истории Саммит Организации Исламского сотрудничества (ОИС) по науке и технологиям. В Саммите примут участие около 80 делегаций государств-членов ОИС, стран-наблюдателей, а также международных и региональных организаций.

Кроме того, 10 сентября состоится торжественная церемония закрытия международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 в Астане.