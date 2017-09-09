Смертельное ДТП на дороге Баку-Сумгаит - ФОТО

2017-09-09 10:31 | www.oxu.az | 8

На Абшероне произошло ДТП со смертельным исходом.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, авария произошла на участке шоссе Баку-Сумгаит, пролегающем через Хырдалан.

Пытавшегося перейти дорогу 55-60-летнего мужчину сбил автомобиль марки «ВАЗ-2107» с государственным регистрационным номером 99-KA-231. В результате пешеход скончался на месте ДТП. Сотрудники полиции проводят расследование для установления личного погибшего.

Совершивший дорожно-транспортное происшествие водитель задержан сотрудниками Абшеронского РУП.