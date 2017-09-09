Туркменистан обозначил свои приоритеты на предстоящей сессии ГА ООН

2017-09-09 11:00 | www.trend.az | 4

АШХАБАД /Trend/ - На заседании Кабинета министров Туркменистана был заслушан отчет о подготовке к 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает государственное агентство Туркмен довлет хабарлары.

Вице-премьер, министр иностранных дел страны Рашид Мередов изложил приоритетные позиции Туркменистана, которые будут представлены в Нью-Йорке. Ключевым вектором деятельности Туркменистана в ходе предстоящего мероприятия определена поддержка всеобщего мира, безопасности и стабильности.

В частности, Туркменистан выступает за активизацию многостороннего партнёрства в целях претворения в жизнь Ашхабадской декларации, принятой по итогам «Диалога высокого уровня Центральная Азия – ООН», по осуществлению Глобальной контртеррористической стратегии ООН в Центральной Азии.

Кроме того, Туркменистан отводит важную роль превентивной дипломатии и придаёт огромное значение деятельности Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии, расположенного в Ашхабаде.

В числе основных инициатив также была названа активизация работы мирового сообщества в деле обеспечения глобальной кибербезопасности с учётом реалий современного мира, развитие которого сопровождается прорывными достижениями в информационно-технологической сфере.

"В ходе предстоящей сессии Генассамблеи ООН Туркменистан в качестве одного из важных направлений своей внешнеполитической деятельности определил наращивание международного экономического сотрудничества", - отмечает ТДХ.

С этой целью приоритетное внимание будет уделено вопросам развития энергетики и транспортно-коммуникационных систем. В рамках предстоящей сессии Туркменистан будет принимать деятельное участие в работе по созданию организационных, правовых, экономических, технических и иных условий, необходимых для диверсификации источников энергии и маршрутов поставок энергоносителей.

"В ходе очередного заседания Генеральной Ассамблеи наше государство также будет активно участвовать в международных усилиях по решению важнейших вопросов охраны окружающей среды, управления водными ресурсами, предупреждения и смягчения последствий природных и техногенных катастроф", - говорится в информации.

С учётом председательства Туркменистана в Международном фонде спасения Арала (МФСА) предлагается провести в 2018 году саммит глав государств-учредителей МФСА с участием специализированных международных структур, таких как Программа развития ООН (ПРООН), Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП), Региональный центр ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Ирина Парфёнова)