Положение мусульман в Мьянме обсудят на саммите ОИС в Астане

2017-09-09 11:01 | www.trend.az | 4

Положение мусульманского населения в Мьянме обсудят на саммите Организации Исламского сотрудничества по науке и технологиям в Астане, передаёт корреспондент МИА "Казинформ".

Об этом министру иностранных дел Казахстана Кайрату Абдрахманову сообщил его коллега из Турции Мевлют Чавушоглу.

"Конечно же, уделили внимание с министром иностранных дел Турции вопросам, касающимся положения мусульманского населения в Мьянме. Он только что посетил мусульманских беженцев, которые покинули территорию Мьянмы, поделился своими впечатлениями от этой встречи. И турецкая сторона намерена в рамках предстоящей встречи ОИС в Астане обсудить проблему мусульманского населения Мьянмы", - сказал он журналистам в Акорде.

Ранее Казахстан выразил озабоченность положением мусульманской общины в Мьянме.

Напомним, в Акорде проходит встреча президентов Казахстана Нурсултана Назарбаева и Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Главу турецкого государства в ходе визита сопровождают заместитель премьер-министра Хакан Чавушоглу, министр экономики Нихат Зейбекчи, министр науки, промышленности и технологий Фарук Озлю, министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу и министр по делам семьи и социальной политики Фатма Бетюль.