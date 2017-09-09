Bakan Arslan`ın 9 Eylül İzmir`in Kurtuluşu mesajı

2017-09-09 11:31 | www.trend.az | 1

Bundan 95 yıl önce Atatürk’ün önderliğinde milletimizin, yurdumuzu işgal eden düşmana karşı verdiği büyük mücadeleler düşmanın 9 Eylül’de İzmir’de denize dökülmesiyle taçlanmış, nihai zafere ulaşmıştır.

Türk milletinin kaderini ve tarihin akışını değiştiren İzmir’in kurtuluşu, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun da yolunu açan en önemli askeri zaferlerimizden biridir. Bu nedenle her yıl büyük coşkuyla kutladığımız İzmir’in kurtuluş yıl dönümünü bu yıl da büyük bir heyecan ve minnet duyguları içinde idrak ediyoruz.

İzmir, aynı zaman da Türkiye’nin milli birlik ve bütünlüğünün, bağımsızlığının, tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet ilkelerinin en güzel temsilcisidir. Bu nedenledir ki İzmir, 9 Eylül ruhuyla her geçen yıl daha da güçlenecek ve geleceğe daha emin adımlarla yürüyecektir.

Bu duygu ve düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tarihin altın sayfalarında yer almamızı sağlayan aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.

Allah ruhlarını şad etsin…

Ahmet ARSLAN

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı