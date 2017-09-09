Завершился процесс дополнительного размещения по приему на работу учителей

2017-09-09 14:03 | www.apa.az | 4

В Азербайджане завершился процесс дополнительного размещения по приему на работу учителей.

Как сообщили АПА в Министерстве образования, начавшийся 7 сентября процесс завершился 8 сентября в 24:00.

В процессе дополнительного размещения участие принимали кандидаты, набравшие соответствующие балы, но не получившие право занять вакансию. В этом году в процессе дополнительного размещения было объявлено более 4 тысяч вакансий. Результаты будут объявлены в течение следующей недели.