2017-09-09 14:03 | www.apa.az | 4
В Азербайджане завершился процесс дополнительного размещения по приему на работу учителей.
Как сообщили АПА в Министерстве образования, начавшийся 7 сентября процесс завершился 8 сентября в 24:00.
В процессе дополнительного размещения участие принимали кандидаты, набравшие соответствующие балы, но не получившие право занять вакансию. В этом году в процессе дополнительного размещения было объявлено более 4 тысяч вакансий. Результаты будут объявлены в течение следующей недели.