13-летняя британка стала донором органов для восьми человек

2017-09-09 10:43 | www.oxu.az | 4

Органы скоропостижно скончавшейся 13-летней англичанки Джемаймы Лэйзелл были пересажены восьми различным людям, что является абсолютным рекордом. Причиной смерти девочки стала аневризма мозга, передает Oxu.Az со ссылкой на российские СМИ.

Джемайма скончалась через четыре дня после того, как потеряла сознание у себя дома еще в марте 2012 года, однако ее история привлекла внимание английской прессы только сейчас. Незадолго до смерти девочка рассказала своим родителям, что поддерживает идею донорства органов. Это произошло после того, как близкий друг семьи погиб в автокатастрофе.

Родители Джемаймы внесли ее в список доноров органов. В результате пересаженными разным людям после ее смерти оказались сердце, тонкая кишка, поджелудочная железа, обе почки, оба легких и печень девочки. Такое число пересаженных от одного человека органов является рекордным для Великобритании.

«Нам с мужем было трудно принять решение отдать органы Джемаймы, однако мы оба решили, что это правильно, и знали, что она бы это поддержала», сказала мать школьницы Софи Хэйзелл.

Отец девочки изначально был против того, чтобы отдавать сердце дочери.

Однако семья поняла, что приняла правильное решение, посмотрев телепередачу о больных детях, которые долго и зачастую безуспешно ожидают пересадки донорских сердец.