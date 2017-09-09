Турция и Казахстан намерены увеличить товарооборот – Эрдоган

2017-09-09 11:48 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Турция и Казахстан намерены увеличить товарооборот, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время визита в Казахстан, говорится в сообщении президентского аппарата Турции.

Эрдоган отметил, что Казахстан является одним из важных стратегических партнеров Турции.

«В настоящее время ежегодный товарооборот между Турцией и Казахстаном составляет два миллиарда долларов. Мы намерены увеличить товарооборот до пяти миллиардов долларов», - сказал Эрдоган.

Отметим, что Турция стала первым государством, признавшим независимость Казахстана после распада СССР.

Дипломатические отношения между Турцией и Казахстаном были установлены 2 марта 1992 года.

Напомним, что в октябре 2009 года между Турцией и Казахстаном было подписано соглашение о стратегическом партнёрстве. В мае 2012 года был создан казахстанско-турецкий совет стратегического сотрудничества.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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