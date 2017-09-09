Житель Сумгаита зарезал себя

2017-09-09 11:04 | www.oxu.az | 4

В Сумгайыте совершен суицид.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, случай произошел на территории, именуемой Яшыл Дере 1.

Житель Сумгайыта Логман Джавад оглу Аллахвердиев 1961 г.р. в собственной квартире нанес себе ножевое ранение кухонным ножом. Получивший тяжелое ранение в грудную клетку Л.Аллахвердиев скончался в Сумгайытской городской больнице.

По факту в Сумгайытской городской прокуратуре возбуждено уголовное дело по ст. 125 (доведение до самоубийства) УК.