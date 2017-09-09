Эльмар Мамедов: Сорос получил опыт работы в мародерство евреев под режимом СС

2017-09-09 11:10 | www.oxu.az | 4

Буквально на днях все мировые СМИ облетела информация о том, что благодаря президенту Азербайджана Ильгаму Алиеву и членам его семьи из страны были вывезены 3 млрд. долларов. Неудивительно, что за всей этой грязной кампанией стояли армянские провокаторы и один из главных мошенников современности, лжец по своей природе, махинатор Джордж Сорос.

Многие общественные организации высказали свое мнение по этому поводу. Как передает Oxu.Az, свою позицию также выразил международный альянс «Азербайджан-Украина».

«Изначально в это невозможно было поверить, так как первое лицо страны, видный политик, да и такой самодостаточный человек как Ильгам Алиев, так и члены его семьи, совершенно непричастны к этому инциденту», заявил председатель альяса Эльмар Мамедов.

«Однако, мы решили не останавливаться на одном только заявлении и решили изучить некоторые факты из биографии Джорджа Сороса.

Истоки махинаций Сороса берут свое начало во времен начала Второй Мировой войны. Изучив много фактов, мы узнали о том, что еще в начале 1940-х годов отцу Джорджа удалось получить фальшивые документы, в которых указывалось, что Соросы являются христианами. Подобные документы давали евреям шанс выжить в кровавой бойне, охватившей Европу. Джордж Сорос, урождённый Георгий Шварц, будапештский еврей, служил в качестве курьера для Ваффен СС, в период геноцида в оккупированной нацистами Венгрии. В подростковом возрасте Сорос получил опыт работы в пособничестве и мародерство евреев под режимом СС. Молодой Сорос добровольно сотрудничал с нацистами. Вспоминая эти годы, он пишет: «... те десять месяцев оккупации Будапешта были самым счастливым временем в моей жизни... Мы вместе с отцом вели рискованную жизнь и хорошо проводили время.» Позже Сорос сказал, что он «не чувствует себя виновным и не испытывает угрызения совести за те 10 месяцев в Будапеште. Джордж Сорос все ещё считал тот год, год венгерского Холокоста, во время которого он собственными руками штамповал уведомления о «высылке» и «конфискации» еврейского имущества, «самым захватывающим временем моей жизни».

Годы спустя оправдания Сороса звучали таким образом: «Если бы я не делал этого, тогда это сделал бы кого-то ещё».

«Сейчас я обращаюсь к мировой общественности, в частности, к властям Израиля и призываю объединиться всех, кто неравнодушен к этому, чьи предки, может быть, так и остались в лагерях гетто благодаря Соросу, и обратиться с заявлением о том, что он, отчасти палач еврейского народа, должен быть понести свое наказание», - подчеркнул в своем интервью Э.Мамедов.

Э.А.

