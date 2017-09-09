ВВС США и Силы самообороны Японии провели учения над Восточно-Китайским морем

2017-09-09 12:19 | www.trend.az | 5

Два истребителя Сил самообороны Японии F-15 и два стратегических бомбардировщика ВВС США B-1, которые дислоцированы на острове Гуам, провели в субботу совместные учения в районе Восточно-Китайского моря. Об этом сообщило командование японских Сил самообороны, передает ТАСС.

Отмечается, что учения направлены на укрепление стратегического взаимодействия между военнослужащими двух стран в связи с обострением обстановки на Корейском полуострове из-за продолжающихся ракетных и ядерных испытаний в КНДР.

Последний раз подобные маневры проходили в конце июля сразу после успешного запуска Пхеньяном баллистической ракеты, которая упала в Японское море в исключительной экономической зоне Японии.

КНДР 3 сентября объявила об успешном испытании водородного заряда, который может быть использован в качестве боеголовки для межконтинентальной баллистической ракеты. Это вызвало жесткую реакцию международного сообщества. Президент США Дональд Трамп, в частности, заявил, что Вашингтон рассматривает вариант полного разрыва торговых связей с теми государствами, которые ведут дела с КНДР.