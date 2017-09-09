Чингиз Абдуллаев: Над нами смеются в Израиле, США, России

2017-09-09 11:31 | www.oxu.az | 4

Знаменитый писатель Чингиз Абдуллаев заявил, что руководители Союза писателей не имеют отношения к кафе Twenty Six («26»), располагавшемуся в здании Союза писателей. Напомним, что кафе было закрыто в пятницу с участием главы ИВ Баку Гаджибалы Абуталыбова.

Как передает Oxu.Az, об этом Чингиз Абдуллаев написал на своей странице в Facebook.

«Иногда думаешь, что все должны понимать очевидные вещи! Но, видимо, не все и не всегда, - написал секретарь Союза писателей Азербайджана Ч.Абдуллаев на своей странице в фейсбуке. - Сразу отмечу, что никто из руководства Союза писателей не имеет к ресторану «26» абсолютно никакого отношения! Открывать «шадлыг еви» и рестораны могут позволить себе люди, имеющие несколько иные доходы.

Цифра «26» смутила некоторых наших чиновников! Но этот ресторан функционирует уже много лет! В четверг один историк начал возмущаться этой цифрой и, насколько я знаю, уже в пятницу владельцу было предложено поменять название. И он согласился. При этом указал, что номер его машины тоже на «26» и это дата связана с его днем рождения. Но если она вызывает такие ассоциации через столько лет после открытия, то лучше сменить вывеску. В конце концов, это достаточно болезненная тема для нашего народа. И уже утром собирались поменять название.

Что было дальше уже знает весь мир! Приехал мэр многомиллионного города с офицерами полиции, закрыл помещение, начал вывозить мебель. Объявили, что посадят этого парня? Интересно, по какой статье? Как можно ломать и конфисковать мебель частного владельца без решения суда? Как можно его задерживать?

Уже сейчас смеются люди в Израиле, Америке, России. Всем родившимся 26-го предлагают менять даты, запретить число 26 на машинах и автобусах. Не буду дальше комментировать. Иначе могу увлечься!».