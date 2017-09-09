Шантаж и интриги вокруг китайского оружия для Армении

2017-09-09 12:27 | www.trend.az | 4

БАКУ/Trend/ - Зачем Армения договаривается с Китаем о закупках оружия – главный вопрос, который будоражил умы военных экспертов, в частности российских, после визита министра обороны Вигена Саркисяна в Пекин. В России значительная часть экспертного сообщества решила, что Саркисян во время своего первого официального визита в Китай открыто намекнул на заинтересованность в закупках китайских вооружений. По мнению российских экспертов, на самом деле Армении не столько нужно китайское оружие, сколько устроить небольшой показательный шантаж для России с целью сбить и без того невысокие цены.

Однако, видимо, сразу же после показательного шантажа Армения в очередной раз получила по шапке от Кремля, как это уже не раз бывало в ее истории «тотальной зависимости». Вспомним давний сюжет с соглашением с ЕС, так и не подписанным Ереваном, и недавний отказ Армении принимать участие в учениях НАТО после серьезного разговора президента РФ Владимира Путина с армянским коллегой.

Однако вернемся к Китаю. То, что предположения экспертов о шантаже, скорее всего, имеют под собой подоплеку, доказывает тот факт, что статью с этими выводами с российского сайта, который ее опубликовал, очень быстро убрали, чтобы не раздувать вопрос, который кулуарно, видимо, уже решился между Москвой и Ереваном.

Однако скриншоты не уберешь, потому стоит задуматься о том, что было написано в той статье и что, скорее всего, является абсолютной правдой.

«Замдиректора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин убежден, что основная цель всех заявлений официального Еревана — мягко напомнить России, что она не единственный в мире экспортер современного оружия, поэтому теоретически и цены для Армении можно бы немного снизить, и пушки поставлять калибром покрупнее», - говорилось в резонансной статье.

По мнению эксперта, для самого Китая такие поставки могут быть интересны исключительно для рекламы — продемонстрировать всему миру, что он вторгается на те рынки, где до этого традиционно доминировала Россия.

Однако другой эксперт, заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко придерживается иной точки зрения: он считает, что в плане оружейного экспорта армянские партнеры Китай мало интересуют из-за своей невысокой платежеспособности и ограниченности в ресурсах.

«Китайцы очень прагматичные люди, умеющие считать деньги, поэтому они стараются заключать максимально выгодные оружейные сделки. Причем это может быть как быстрая финансовая выгода, так и заинтересованность в ресурсах. У Армении, по сути, нет ни того. ни другого. Каких-либо льгот от Китая добиться будет очень сложно», — заявил Константин Макиенко.

Тут у российских экспертов возникает законный вопрос - откуда деньги? Откуда у нищей Армении, которая в течение десятилетий влачит жалкое существование, должна всему миру и покупает оружие в кредит у России в ограниченных объемах и в обмен на свою независимость, вдруг взялись деньги на покупку вооружений у Китая, если Армения должна при этом не один миллион долларов Москве, которая была бы рада получить хоть что-то в свой бюджет. Не лучше ли, если у Еревана действительно есть деньги, отдать имеющиеся долги?

Видимо, все эти невысказанные вопросы читались в той статье между строк, если ее решили снять, чтобы не расстраивать армян, которые, очевидно, объяснили свое плохое поведение в Китае и попросили у Москвы прощения. Иначе зачем снимать с сайта такой правдивый материал с хорошими вопросами?

(Автор: Эльмира Таривердиева)