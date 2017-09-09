Первая международная награда детей-паралимпийцев из Азербайджана, завоеванная в Москве (ФОТО)

2017-09-09 12:30 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанские дети-паралимпийцы при поддержке ООО Azercell Telekom с успехом выступили в международном турнире по спортивной дисциплине бочча в Москве (Россия), сообщили Trend Life в пресс-службе Детского паралимпийского комитета.

Руфат Байрамов и Гисмет Бабаев завоевали для страны бронзовую медаль, что стало первой международной наградой в этом виде спорта среди наших детей – паралимпийцев. В соревновании приняли участие представители Англии, России, Польши и Чехии.

Бочче, или бочча (итал. bocce) - вид спорта, которым занимаются только паралимпийцы, самой тяжелой степени инвалидности. Игра несколько похожа на керлинг. Спортсмены должны катить, кидать или толкать шар как можно ближе к цели. Изначально спорт был изобретен для людей, страдающих от детского церебрального паралича, но со временем к нему присоединились люди с различными болезнями сенсорно-моторной функции.

Первый в мире Детский паралимпийский комитет (ДПК) создан в Азербайджане в сентябре 2013 года. Детский паралимпийский комитет осуществляет деятельность при Национальном паралимпийском комитете Азербайджана. Главная цель ДПК - реабилитация и развитие детей с физическими недостатками, интеграция их в общество, привлечение к занятию спортом.

(Автор: Вугар Иманов)