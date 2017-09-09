Арестован телохранитель Иззета Багырова

2017-09-09 11:42 | www.oxu.az | 3

Продюсер певца Иззета Багырова Эльчин Джаббарлы арестован за драку в ресторане «Neolit».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Axar.az, решением Низаминского районного суда в отношении Эльчина Джабарлы была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 3 месяца.

31 августа в доме торжеств «Неолит» в Низаминском районе, между известным певцом Иззетом Багировым и гостем мероприятия Асланом Новрузовым произошел конфликт, в результате которого последний был избит продюсером певца по имени Эльчин.

Аслан Новрузов был приглашен на застолье своим родственником, который решил торжественно отпраздновать свое поступление в университет. Конфликт начался после того, как Иззет Багиров выразил недовольство тем, что оператор снимает не его, а гостей мероприятия. Между ним и Асланом Новрузовым произошел конфликт. Тогда же продюсер певца ударил А.Новрузова по голове кастетом. После этого конфликт перерос в массовую драку.

А.С.

