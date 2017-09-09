Друга Наиля Аллахвердиева выпустили на свободу

2017-09-09 11:55 | www.oxu.az | 3

Человек, арестованный после совершенной внуком вице-премьера Али Гасанова Наилем Аллахвердиевым аварии, выпущен на свободу. Мирмухаммед Исмайлов, до аварии устроивший гонки с внуком председателя «Гачкынкома», отбыл наказание в виде лишения свободы сроком 30 дней.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Musavat, М.Исмайлов, арестованный 7 августа, вышел на свободу 5 сентября.

М.Исмайлов, имеющий прозвище «Мага», приходится сыном бывшему замначальника Отдела дорожной полиции Управления полиции Насиминского района, майору полиции Аловсату Исмайлову.

Водитель автомобиля «Mazda» с госномерами 99 FS 777 Мирмухаммед Исмайлов был доставлен в Наримановский районный суд как один из виновников страшной аварии 3 августа на проспекте Гейдара Алиева.

Отметим, что Наиль Аллахвердиев в настоящее время содержится в Бакинском следственном изоляторе №1.

Э.А.

