Участники проекта Ионическо-Адриатического трубопровода надеются на поддержку ЕС и США

2017-09-09 13:04 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Страны-участницы проекта строительства Ионическо-Адриатического трубопровода (IAP) - Албания, Черногория, Босния и Герцеговина и Хорватия рассчитывают на поддержку проекта со стороны Европейского союза (ЕС) и США.

Об этом было заявлено во время очередной встречи Группы управления проектом IAP в Тиране (Албания).

Выступая на мероприятии, министр энергетики Албании Дамиан Гжикнури сказал, что Албания наладила плодотворное сотрудничество с Черногорией, Боснией и Герцеговиной, Хорватией и Энергетическим сообществом ЕС для реализации проекта IAP, говорится в сообщении, размещенном на сайте минэнергетики Албании.

Министр выразил уверенность, что этот проект будет поддержан как США, так и Европейским союзом.

Министр отметил, что Трансадриатический трубопровод, с которым планируется соединить IAP, является основным проектом для поддержки развития газового сектора в Албании, но IAP также будет играть важную роль в этом плане.

«IAP обеспечит энергетическую безопасность региона и экономический прогресс в странах, через которые он пройдет. Кроме того, следует отметить, что три страны-участницы проекта IAP являются членами НATO, что придает проекту еще большую значимость с точки зрения обеспечения стратегических интересов», - сказал Гжикнури.

Трубопровод IAP планируется подключить к газопроводу ТАР, предназначенному для поставок азербайджанского газа в Европу, в албанском городе Фиери. SOCAR выступает в качестве одного из технических консультантов IAP.

Посредством IAP будут обеспечены поставки азербайджанского газа в несколько государств Юго-Восточной Европы. Трубопровод протяженностью 516 километров пройдет через Албанию, Черногорию, Боснию и Герцеговину и завершится в Хорватии. Пропускная способность трубопровода составит пять миллиардов кубических метров газа в год.

Организаторы трубопровода ТАР уже подписали соответствующий меморандум с разработчиками IAP, в частности с компаниями Plinacro (Хорватия), BH-Gas (Босния и Герцеговина), Geoplin Plinovodi (Словения), а также с правительствами Черногории и Албании.

Трубопровод ТАР стоимостью 4,5 миллиарда евро будет проложен по территории Греции, Албании, по дну Адриатического моря, а затем направлен на юг Италии. На турецко-греческой границе он будет соединен с другим газопроводом TANAP.

TANAP, который также входит в состав "Южного газового коридора", ныне строится в Турции.

Ожидается, что строительство TANAP будет завершено в 2018 году, а TAP - в 2020 году с тем, чтобы в этот же год первый азербайджанский газ попал в Европу.

Акционерами ТАР являются: BP - 20 процентов, SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана) - 20 процентов, Snam - 20 процентов, Fluxys - 19 процентов, Enagás - 16 процентов, Axpo - пять процентов.

(Автор: Ляман Зейналова, Редактор: Ирина Парфёнова)

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