Прогноз погоды на выходной

2017-09-09 12:07 | www.oxu.az | 3

10 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Северо-западный ветер днем сменится юго-восточным.

Как сообщили Oxu.Az в Бюро гидрометеорологических прогнозов национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, ночью температура воздуха составит 18-21, днем 28-31 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 18-20, днем 28-30 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 761 мм ртутного столба. Ночью относительная влажность составит 70-75%, днем 40-45%.

В районах Азербайджана завтра в основном осадков не ожидается. Однако к вечеру в некоторых северных и восточных районах ожидается гром, кратковременные дожди. Восточный ветер местами временно усилится.

Температура воздуха ночью составит 15-20, днем 30-35 градусов тепла, в горах ночью 10-15, днем 20-25 градусов тепла.

Э.А.

