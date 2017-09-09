Президент утвердил концепцию административной реформы в Узбекистане

2017-09-09 13:25 | www.trend.az | 3

ТАШКЕНТ /Trend/ - Деятельность более 100 органов государственного и хозяйственного управления будет пересмотрена в ходе реформы системы госуправления, следует из обнародованного в СМИ указа президента Узбекистана Шавката Мирзияева «Об утверждении Концепции административной реформы в Республике Узбекистан».

Цели запланированной административной реформы - создание эффективной и прозрачной системы госуправления, обеспечивающей надежную защиту прав и свобод граждан, повышение конкурентоспособность страны на международной арене, способной обеспечить полноценную реализацию намеченных реформ.

В концепции определены шесть основных направлений коренного реформирования системы госуправления: совершенствование институциональных и организационно-правовых основ деятельности органов исполнительной власти, конкретизация задач, механизмов их реализации и сфер ответственности органов исполнительной власти, совершенствование процессов координации и взаимодействия, сокращение административного воздействия на отрасли экономики и расширение рыночных механизмов управления, совершенствование механизмов вертикальной системы управления и взаимодействия органов исполнительной власти, внедрение современных форм стратегического планирования в систему госуправления, формирование эффективной системы профессиональной госслужбы, введение действенных механизмов противодействия коррупции в системе органов исполнительной власти.

Указом утверждена также «дорожная карта», предусматривающая свыше 40 конкретных мероприятий по практической реализации концепции административной реформы.

Кроме этого образованы комиссия по реализации концепции и рабочие группы по подготовке предложений по коренному реформированию системы госуправления.

Комиссия во главе с премьер-министром Ариповым будет осуществлять строгий контроль за полной, своевременной и качественной реализацией концепции административной реформы и «дорожной карты».

Конечным результатом эффективной реализации административной реформы должно стать полноценное воплощение в жизнь идеи «Не народ должен служить государственным органам, а государственные органы должны служить народу».

(Автор: Демир Азизов. Редактор: Ирина Парфёнова)