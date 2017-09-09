Завтра в Баку ожидается до 30 градусов тепла

2017-09-09 13:28 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, будет преимущественно без осадков, северо-западный ветер днем сменится умеренным юго-восточным, сообщили Trend в субботу в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Температура воздуха на Абшероне ночью 18-21, днем - 28-31, в Баку ночью - 18-20, днем - 28-30 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 761 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью - 70-75, днем - 40-45 процентов.

В районах Азербайджана в воскресенье также будет преимущественно без осадков, однако вечером в некоторых северных и восточных районах возможны кратковременные грозовые дожди, порывистый восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 15-20, днем - 30-35, в горах ночью - 10-15, днем - 20-25 градусов тепла.

(Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)