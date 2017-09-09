Такси с серией «AA» принадлежат Абиду Шарифову?

2017-09-09 12:23 | www.oxu.az | 7

Появилась информация о том, что работающие в Баку такси с серией номерных знаков «AA» принадлежат вице-премьеру Абиду Шарифову.

Как передает Oxu.Az, сайт Musavat пишет, что такси с номером 55 и серией «AA» принадлежат ООО, зарегистрированному Шарифовыми в Шеки.

Сотрудник сайта Modern.az обратился к самому Абиду Шарифову за комментарием.

Вице-премьер очень резко отреагировал на эту новость.

«Те кто это пишут, совершают большую ошибку», - сказал Шарифов и бросил трубку.

Э.А.

