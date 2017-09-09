Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования главе Мексики

2017-09-09 13:36 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу выразил соболезнования Президенту Мексики Энрике Пенья Ньето.

«Глубоко опечалены известием о многочисленных человеческих жертвах и разрушениях в результате произошедшего в вашей стране сильного землетрясения. В связи с этой трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокое соболезнование вам, семьям и близким погибших, всему народу Мексики, желаю скорейшего исцеления раненым и пострадавшим», - говорится в послании главы государства.