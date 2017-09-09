Вице-президент ВБ совершит визит в Азербайджан

2017-09-09 13:38 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Вице-президент Всемирного банка (ВБ) по странам Европы и Центральной Азии Сирилл Мюллер посетит Баку с визитом, сообщили Trend в субботу в бакинском офисе ВБ.

Согласно сообщению, Мюллер будет находиться в Баку с 18 по 19 сентября. В рамках визита запланирован ряд встреч на высоком уровне.

В офисе сообщили, что Мюллер также примет участие в мероприятии, посвященном 25-летию членства Азербайджана в ВБ, которое пройдет 19 сентября.

Азербайджан присоединился к группе ВБ в 1992 году. В настоящее время, с участием группы ВБ в стране реализуется 10 проектов, на которые выделено свыше 2,5 миллиарда долларов.

(Автор: Анвар Мамедов)