Из автомобиля азербайджанского певца совершена кража

2017-09-09 12:43 | www.oxu.az | 7

Бывший солист группы «N – brothers», певец Вусал Гаджиев попал в неприятную ситуацию.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Qafqazinfo, молодой певец рассказал, что его автомобиль обокрали.

«Это произошло вчера ночью возле моего дома на проспекте Нариманова. Разбили стекло, украли мой фотоаппарат, но документы не тронули.

Я обратился в 26-ое отделение (полиции). Никого конкретно не подозреваю. В этом районе много наркоманов. Это мог быть один из них. Так нет камеры, и это усложняет процесс», - заявил он.

А.С.

