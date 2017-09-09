Азербайджанские звезды театра и кино на презентации сериала "Сладкие мечты" (ФОТО)

2017-09-09 13:46 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend Life/ - В Баку прошла презентация нового сериала "Şirin xəyallar" (Сладкие мечты) с участием творческого коллектива, сообщает Trend Life.

Сериал снят в жанре криминальной драмы и повествует о судьбе счастливой и богатой женщины, судьба которой в корне меняется, когда в ее офисе находят труп иностранного гражданина. Героиня картины попадает в тюрьму. Шанс выбраться на свободу оказывается в руках следователя...Закрученный сюжет, интриги, отчаяние, любовь и надежда…

В сериале снялись звезды театра и кино. В главной роли – Джаваншир Хадыев, который также является автором проекта, и заслуженная артистка Мелек Аббасзаде. В сериале также играют народные артисты Азербайджана Саида Гулиева, Шамиль Сулейманов и Аян Миргасымова, заслуженные артисты Халида Гулиева, Гюльзар Гурбанова, Аббас Гахраманов, актеры Земфира Абдулсамедова, Абдулгани Алиев, Ниджат Али, Вугар Велиханов, Айла Хадыева и другие.

Режиссер-постановщик - Фаиг Керимоглу, автор сценария Рамзия Джылгамлы, оператор-постановщик – Рауф Гурбаналиев, художник-постановщик – Шахин Гасанли, композитор – Натиг Газанфароглу, исполнительный продюсер – Ильгар Мусаев.

Выступившие выразили надежду, что сериал понравится зрителям и оставит свой след в развитии отечественной киноиндустрии. Сериал, первая серия которого была представлена гостям вечера, будет представлен на одном из отечественных телеканалов.

(Автор: Вугар Иманов)