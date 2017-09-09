В Азербайджане задержан гражданин Ирана, пытавшийся провезти в страну наркотики

2017-09-09 13:52 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Азербайджанские таможенники задержали гражданина Ирана, пытавшегося провезти в страну наркотики.

Как сообщили Trend в субботу в Государственном таможенном комитете, при досмотре посредством рентгеновской установки сумки и пиджака гражданина Ирана, переходившего из Ирана в Азербайджан по пешеходному переходу на посту «Гоша Тяпя» Билясуварского таможенного управления, на мониторе появилось изображение подозрительного предмета.

По этой причине сумка и пиджак гражданина были повторно досмотрены, и в кармане его пиджака в металлической упаковке от жвачки было обнаружено 29,386 грамма опиума.

По факту ведется расследование.

(Автор: Самир Али. Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)