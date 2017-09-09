Ильхам Алиев отправился в Казахстан – ФОТО

2017-09-09 13:16 | www.oxu.az | 5

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отправился с визитом в Казахстан, передает Oxu.Az со ссылкой на «Казинформ».

В аэропорту Астаны главу государства встретили вице-премьер РК Ерболат Досаев и заместитель акима столицы Косман Айтмухаметов.

Как ранее сообщалось, 10-11 сентября во Дворце независимости в Астане под председательством Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева пройдёт первый в истории Саммит Организации Исламского сотрудничества (ОИС) по науке и технологиям.

В Саммите примут участие около 80 делегаций государств-членов ОИС, стран-наблюдателей, а также международных и региональных организаций.

Кроме того, 10 сентября состоится торжественная церемония закрытия международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 в Астане.

C.Б.

