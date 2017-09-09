Недопониманий между Казахстаном и Турцией нет - Нурсултан Назарбаев

2017-09-09 14:02 | www.trend.az | 6

Президенты Казахстана и Турции обменялись мнениями по международной обстановке, передаёт корреспондент МИА "Казинформ".

"Наши позиции по многим вопросам схожи, недопониманий нет. Астана предложила свою площадку для проведения переговоров всех сторон, имеющих отношение к сирийскому конфликту. Мы вносим свой вклад в решение данного конфликта мирным путём. На сегодня в нашей столице проведено пять раундов межсирийских переговоров. В результате переговоров значительно уменьшился уровень насилия в Сирии. За счёт таких шагов создаётся возможность для возвращения данной страны к мирной жизни", - сказал Нурсултан Назарбаев, подводя итоги встречи перед прессой.

Глава государства отметил развивающееся сотрудничество двух стран в рамках ООН, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Азиатского совета, Организации Исламского сотрудничества (ОИС), Тюркского совета и других международных организаций и форумов.

"В этой связи отрадно, что Президент Турции, господин Реджеп Тайип Эрдоган, примет участие в первом саммите ОИС по науке и технологиям", - добавил Н.Назарбаев.

Турецкий лидер в свою очередь поблагодарил Президента Казахстана за поддержку и выразил надежду увидеть его в Турции в следующем году.