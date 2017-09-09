Рэперу Басте запретили въезд на Украину

2017-09-09 14:00 | www.oxu.az | 5

Служба безопасности Украины (СБУ) на три года запретила въезд на территорию страны российскому рэп-исполнителю Василию Вакуленко, более известному как Баста.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщается в официальном ответе ведомства на запрос украинского издания «Апостроф».

Отмечается, что такое решение принято «в интересах обеспечения безопасности государства».

По сведениям агентства ТАСС, СБУ приняла такое решение из-за того, что Баста выступал с концертами в Крыму. Киев считает полуостров своей территорией и регулярно вводит санкции в отношении лиц, посетивших регион без согласования с украинскими властями. Москва настаивает, что процедура воссоединения Крыма с Россией прошла в соответствии с нормами международного права.

Последний раз Баста выступал в Киеве 17 июня, его следующий концерт был запланирован на 1 декабря.

С.Б.

