Саакашвили объявил о выезде из Польши на Украину

2017-09-09 14:21 | www.oxu.az | 5

Лишенный украинского гражданства бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили объявил, что выезжает из Польши на Украину.

Как передает Oxu.Az, об этом он сообщил в Facebook.

Бывший президент Грузии разместил с соцсети селфи в велосипедном шлеме и написал: «Все, мы выезжаем в Краковец, Украину».

Ранее украинские власти заявляли, что не пустят Саакашвили в страну, а при попытке пересечь границу изымут паспорт.

26 июля Саакашвили лишили украинского гражданства. Руководство страны объяснило это неверными данными в анкете (политик умолчал об уголовном деле в отношении него в Грузии).

С.Б.

