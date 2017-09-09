Азербайджанская певица выступит в Афинах в память о Великой Диве

2017-09-09 15:01 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend Life/ - Солистку Большого театра, заслуженную артистку Азербайджана Динару Алиеву пригласили в Афины для выступления 16 сентября на концерте, посвящённом 40-летию со дня кончины Великой Дивы - Марии Калласс, сообщает Trend Life со ссылкой на российские СМИ. Динару неоднократно сравнивали с этой великой оперной исполнительницей. Выступление состоится в афинском концерт-холле "Мегарон". Он имеет несколько залов, в одном из которых размещён крупнейший орган в Греции с 6 080 трубками.



Динара Алиева родилась 17 декабря 1980 года в Баку. Музыкальную школу окончила по классу фортепиано. В 2004 году окончила Бакинскую музыкальную академию. С 2002 по 2005 годы - солистка Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, где исполняла ведущие партии. С 2009 года является солисткой Большого театра России, а также приглашённой солисткой Венской государственной оперы и Латвийской национальной оперы. Принимала участие в мастер-классах Монсеррат Кабалье и Елены Образцовой. Является лауреатом международных конкурсов и почетной медали Международного фонда музыкальных деятелей Ирины Архиповой.



Мария Каллас (настоящее имя Мария Анна София Цецилия Калогеропулу, 2 декабря 1923, Нью-Йорк - 16 сентября 1977, Париж) - греческая и американская певица, одна из величайших оперных певиц XX века. С самого начала выступала как драматическая колоратура, позже - как лирико-драматическое сопрано, в последние годы жизни стала исполнять партии меццо-сопрано. Восторженные зрители при жизни наградили её титулом La Divina - Божественная. Мария Каллас стоит в ряду таких реформаторов оперы, как Рихард Вагнер и Артуро Тосканини.

(Автор: Вугар Иманов)