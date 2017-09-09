Конституционный суд принял решение против Госкомитета по имуществу

2017-09-09 15:09 | www.oxu.az | 4

В Конституционном суде Азербайджана под председательством судьи Фархада Абдуллаева прошло открытое заседание по заявлению гражданина В.Гулиева, сообщает Oxu.Az со ссылкой на Haqqin.Az.

В.Гулиев в своем заявлении просил Конституционный суд проверить на соответствие решения гражданской коллегии Верховного суда Азербайджана от 7 марта 2017 года Конституции и законодательству страны.

Пленум Конституционного суда заслушал доклад судьи З.Гваладзе, выступления представителей заявителя и оценки экспертов, а также проверил материалы дела. Затем было вынесено решение.

В решении Конституционного суда отмечается, что в связи с нарушением требований статей 29 и 60 Конституции Азербайджана и статей 417.1.4 и 417.2 Гражданского процессуального кодекса Азербайджанской Республики решение Гражданской коллегии Верховного суда Азербайджанской Республики от 7 марта 2017 года по делу о признании недействительными договоров купли-продажи и выданных на их основе свидетельств истца В.Гулиева в отношении Г.Хамзаева и Госкомитета по вопросам имущества Азербайджанской Республики признано утратившим свою силу.

Решение Конституционного суда считается вступившим в силу с момента опубликования, и ни один орган или же должностное лицо не имеют права отменить или же внести изменения в данное решение.

С.Б.

