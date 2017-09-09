Президент Ильхам Алиев ознакомился с национальными павильонами Азербайджана и Казахстана на выставке «Астана ЭКСПО-2017» (ФОТО)

2017-09-09 15:18 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу ознакомился с национальными павильонами Азербайджана и Казахстана на проходящей в столице Казахстана Астане международной выставке «ЭКСПО-2017».

Руководитель национальной компании «Астана ЭКСПО-2017» Ахметжан Есимов проинформировал Президента Ильхама Алиева о выставке.

Было отмечено, что на открывшейся 10 июня выставке представлены 115 стран, включая Азербайджан, и 22 международные организации.

Глава государства вначале ознакомился с национальным павильоном «Азербайджан – край энергии» (Azerbaijan Land of Energy)

Президент Ильхам Алиев был проинформирован о том, что павильон Азербайджана, который одним из первых подтвердил свое участие в выставке «Астана ЭКСПО-2017», является одним из наиболее посещаемых. В ходе выставки число посетителей азербайджанского национального павильона перевалило за один миллион.

Организованный Центром Гейдара Алиева и министерством энергетики азербайджанский павильон подготовлен на основе концепции «Край энергии (Land of Energy) – энергия, перевозимая из прошлого в будущее».

В рамках выставки девятого июля в павильоне был организован Национальный день Азербайджана и состоялась официальная презентация павильона.

Затем глава государства ознакомился с национальным павильоном Казахстана – «Нур Алем».

Было отмечено, что площадь восьмиэтажного павильона «Нур Алем», являющегося самым большим на выставке, составляет 41,5 тысячи квадратных метров. Высота павильона, созданного в форме гигантского шара, составляет 100, диаметр – 80 метров.

С восьмого этажа павильона «Нур Алем» глава государства полюбовался общей панорамой Астаны.

Затем Президент Ильхам Алиев оставил запись в книге почетных гостей международной выставки «Астана ЭКСПО-2017».

В заключение было сделано фото на память.