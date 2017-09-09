Маск впервые полностью показал космический скафандр SpaceX

2017-09-09 15:25 | www.oxu.az | 5

Американский предприниматель Илон Маск впервые показал в полный рост космический скафандр, разрабатываемый его компанией SpaceX. Фотографию он выложил на своей странице в Instagram.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на lenta.ru, на это обратило внимание издание TechCrunch.

На фотографии человек в костюме стоит на фоне пилотируемого космического корабля Crew Dragon. Он будет использоваться астронавтами в ходе первых пилотируемых запусков компании SpaceX к Международной космической станции.

Astronaut spacesuit next to Crew Dragon Публикация от Elon Musk (@elonmusk) Сен 8 2017 в 1:04 PDT

На изображении можно впервые рассмотреть дизайн перчаток и ботинок, а также увидеть, как выглядит нижняя часть скафандра.

Портал отмечает, что для лучшей мобильности на коленях сделаны специальные гибкие зоны, а в задней части костюма есть мягкие области черного цвета — для комфортного пребывания в капсуле. Ботинки выглядят облегченными. Скафандры разработаны не для работы в открытом космосе, они предназначены для защиты астронавтов во время полета в Crew Dragon.

First picture of SpaceX spacesuit. More in days to follow. Worth noting that this actually works (not a mockup). Already tested to double vacuum pressure. Was incredibly hard to balance esthetics and function. Easy to do either separately. Публикация от Elon Musk (@elonmusk) Авг 23 2017 в 12:59 PDT

Как отмечает издание, это вторая фотография костюма. 23 августа Маск показывал крупным планом его шлем и верхнюю часть. Предприниматель отмечал, что это уже полностью рабочая версия скафандра, а не макет. Она была протестирована под двойным вакуумным давлением.

7 сентября SpaceX впервые запустила секретный корабль Boeing X-37 (X-37B Orbital Test Vehicle или OTV) в интересах ВВС США. Цели полета неизвестны, однако считается, что мини-шаттл предназначен для отработки уничтожения космических спутников, а одной из его целей является проверка экономической эффективности подобных действий по сравнению с ракетными средствами ликвидации.

С.Б.

