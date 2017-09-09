Ущерб от урагана "Ирма" на территориях Франции составит 1,2 миллиарда евро

2017-09-09 15:58 | www.trend.az | 5

Ущерб от урагана "Ирма", обрушившегося в среду на заморские территории Франции - острова Сен-Мартен и Сен-Бартелеми, - составит около 1,2 миллиарда евро, передает в субботу РИА Новости со ссылкой на заявление государственной страховой компании Франции CCR.

"CCR полагает, что сумма убытков будет около 1,2 миллиарда евро. Эта сумма включает в себя покрытие ущерба жилым домам, автомобилям и предприятиям, в том числе операционных издержек", - отмечают в компании.

Выплаты и компенсации от CCR получат те, кто приобретал страховку на случай природных катастроф, добавили в компании.

В среду ураган "Ирма" обрушился на острова в Карибском море, в частности на Сен-Бартелеми и Сен-Мартен. Ураган называют самым мощным в Атлантике как минимум за последнее десятилетие, его жертвами уже стали более 20 человек.