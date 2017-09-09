Неизвестные взорвали и ограбили банкомат в центре Еревана

2017-09-09 16:00 | www.oxu.az | 4

Неизвестные взорвали банкомат в центре Еревана (Армения) и похитили из него около четырех тысяч долларов.

Как передает Oxu.Az, об этом в субботу, 9 сентября, агентству Sputnik Армения сообщила советник главы Следственного комитета республики Сона Трузян.

По ее словам, злоумышленники подорвали газовый баллон рядом с устройством и забрали из него около двух миллионов драмов (4,1 тысячи долларов).

«Сообщение об ограблении было получено утром. На место выехала следственная оперативная группа. Возбуждено уголовное дело по 2 пункту 2 части статьи 177 ("Кража, совершенная в крупных размерах")», — рассказали в пресс-службе.

Трузян отметила, что всего в банкомате находилось около 3,3 миллиона драмов, но злоумышленники не смогли или не успели забрать все средства. «Остальная часть суммы была обнаружена», — добавила она.

Известно, что машина установлена по адресу улица Анрапетутян, 71.

С.Б.

