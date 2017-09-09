В Украине обезвредили банду азербайджанцев

2017-09-09 16:59 | www.oxu.az | 7

В пятницу, 8 сентября, в Украине в Запорожской области правоохранители задержали группу из пяти человек — они в Мелитополе занимались похищением людей. Об этом начальник ГУ Национальной полиции в регионе Олег Золотоноша написал на своей странице в Facebook, сообщает Oxu.Az со ссылкой на украинское издание «Главред».

В то же время начальник полиции уточнил, что похитителями оказались двое граждан Азербайджана, два жителя Мелитополя и один — из Донецкой области.

"Пятеро неизвестных на автомобиле "Мерседес" заблокировали автомобиль "Таврия", силой вытащили из машины мужчин 1994 года рождения, похитили и отвезли в подвальное помещение, где связали и пытали. Забрали деньги, телефоны и автомобиль", — рассказал управленец об одном преступлении.

По сведениям Золотоноши, у злоумышленников изъяты иномарка, восемь мобильных телефонов, один из которых содержит видеодоказательства, пистолет, бита, бронежилет, денежные средства, драгоценности, банковские карточки и личные вещи потерпевших.

"Кроме этого, данные личности обоснованно подозреваются в совершении аналогично преступления 6 августа. Тогда был похищен парень 1991 года рождения", — отмечается в сообщении.

C.Б.

