Турция и Казахстан подписали инвестсоглашения на $590 млн

2017-09-09 16:57 | www.trend.az | 6

Турция и Казахстан подписали инвестиционные соглашения на 590 миллионов долларов, передают в субботу турецкие СМИ со ссылкой на пресс-службу правительства Казахстана.

Соглашения, подготовленные усилиями посольства Казахстана в Анкаре, охватывают реализацию проектов в сферах производства стройматериалов, машиностроения, химической промышленности, металлургии и энергетики.

Документы подписаны нацкомпанией «Казах Инвест» с турецкими холдингами "Чалык", "Йылдырым", Yıldızlar SSS, группой компаний Agrobest и др.

За последние пять лет турецкие компании реализовали в Казахстане 18 крупных инвестиционных проектов на 667,5 миллиона долларов. В планах - реализация еще 10 инвестиционных проектов.

Инвестиции, вложенные турецкой стороной в казахстанскую экономику, составляют 2,1 миллиарда долларов. Только в первом полугодии 2017 года Турция вложила в Казахстан 925,1 миллиона долларов, говорится в сообщении.