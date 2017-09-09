Азербайджанские фильмы представлены на фестивале мусульманского кино в Казани (ФОТО)

2017-09-09 17:01 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend Life/ - В Казани проходит XIII Международный фестиваль мусульманского кино. В конкурсной программе Азербайджан представлен двумя картинами – Теймура Даими "Это любовь" (номинация - короткометражный документальный фильм) и Дариуша Наджафи "Голос" (номинация - короткометражный игровой фильм), а во внеконкурсной – Натига Ахундова "Доля Рамадана".

Перед началом церемонии открытия по красной дорожке культурно-развлекательного комплекса "Пирамида" близ Казанского Кремля под аплодисменты зрителей прошли многочисленные участники и гости фестиваля, прибывшие из разных стран - кинематографисты, религиозные и общественные деятели, представители госструктур. Среди них были такие знаменитости, как Владимир Конкин, Светлана Светличная, Наталья Варлей, Ольга Остроумова, Кирилл Плетнев, Марат Башаров, Сергей Маховиков, Владимир Вдовиченков и другие, сообщает Trend Life со ссылкой на российские СМИ.

В торжественной церемонии открытия гостей и участников кинофорума приветствовали и поздравили президент фестиваля, председатель Совета муфтиев России, муфтий шейх Равиль Гайнутдин и президент Татарстана Рустам Минниханов.

"Казань вновь стала центром пересечения и взаимообогащения мировых культур и духовных традиций, точкой притяжения для профессионалов и любителей кино. С каждым годом фестиваль уверенно завоевывает сердца кинозрителей и укрепляет свои позиции как один из авторитетных киносмотров не только отечественного, но и мирового киноискусства. Казанский кинофестиваль проходит под девизом «Через диалог культур - к культуре диалога» и демонстрирует миру истинные гуманистические ценности ислама, призывающие к межрелигиозному и межкультурному общению и созиданию", - отметил Рустам Минниханов.

Фестиваль мусульманского кино в Казани проводится с 2005 года. Программу форума традиционно составляют фильмы, несущие идеи миротворчества, веротерпимости, толерантности, рассказывающие о способах построения межнационального сотрудничества. Целями фестиваля являются обмен опытом деятелей культуры и искусства, показ творческих достижений кинематографистов, создающих фильмы, популяризирующие общечеловеческие духовно-нравственные и культурные ценности, создание объективного представления в российском и мировом сообществе об исламе и мусульманах.

В этом году в отборочную комиссию фестиваля поступили 782 заявки из 61 страны. В конкурсную программу было отобрано 60 фильмов из 27 стран - это Азербайджан, Албания, Афганистан, Бангладеш, Бельгия, Венгрия, Дания, Египет, Индия, Иран, Италия, Казахстан, Канада, Катар, Кыргызстан, Мальта, Марокко, Непал, Нигер, Россия, США, Таджикистан, Турция, Узбекистан, Франция, Швеция, Эстония.

В рамках фестиваля также представлены образовательный форум «Время кино», творческие встречи с известными кинематографистами, лекции и мастер-классы известных специалистов, гала-показы мусульманской моды и многое другое.

Имена лауреатов во всех номинациях станут известны 11 сентября на церемонии закрытия фестиваля, которая пройдет на сцене театра оперы и балета им. М.Джалиля. По итогам просмотров будут присуждены статуэтки по номинациям, а также специальные призы.

Жюри возглавляет народный артист России, режиссер и сценарист Николай Досталь. В состав жюри также входит Ульви Мехти (Азербайджан), который выберет лучшие документальные фильмы (короткого и полного метра).

Наградами фестиваля являются:

- Специальный приз президента республики Татарстан «За гуманизм в киноискусстве»;

- Специальный приз от гильдии киноведов и кинокритиков России;

- 10 статуэток по номинациям.

Фото с официального сайта фестиваля

(Автор: Вугар Иманов)