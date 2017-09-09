В Баку проходит II фестиваль индонезийской культуры

2017-09-09 16:40 | www.apa.az | 6

В Баку проходит II фестиваль индонезийской культуры.

Как сообщает АПА, вначале в рамках фестиваля в фойе Центра Гейдара Алиева была организована выставка, на которой были продемонстрированы образцы культуры Индонезии. Далее состоялась церемония открытия выставки. Выступивший на мероприятии посол Индонезии в Азербайджане Хуснан бей Фанани отметил, что в этом году исполняется 25 лет установлению дипотношений между Азербайджаном и Индонезией. Дипломат также выразил удовлетворение в связи с тем, что в Баку вот уже второй год подряд организовывается подобная выставка.

«Индонезия и Азербайджан выступают в качестве союзников на ряде международных форумов. Что касается данного фестиваля, то он проводится в знак солидарности с народом Азербайджана, в частности, с вынужденными переселенцами, пострадавшими в результате нагорно-карабахского конфликта», - сказал посол.

Хуснан бей Фанани обратил внимание на тот факт, что в Индонезии проживают 1340 этнических групп. При этом он подчеркнул, что Азербайджан также славится своей богатой культурой и многонациональностью.

«Обе наши страны осознают важность развития толерантности и солидарности. Многообразие обогащает нас. Уверен, что этот фестиваль сыграет роль моста в деле объединения усилий, направленных на благо Азербайджана и Индонезии», - сказал посол.

Мероприятие продолжилось концертной программой. Среди зрителей находились заместитель министра культуры и туризма Адалят Велиев, депутаты, политики, общественные деятели и деятели культуры.