Число пострадавших при столкновении поезда и грузовика в России выросло до 17

2017-09-09 17:09 | www.trend.az | 6

Семнадцать человек пострадали при столкновении грузовика с пассажирским поездом в Нижневартовском районе Ханты-Мансийского автономномного округа РФ, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение официального штаба правительства региона.

Столкновение произошло в субботу утром на железнодорожном переезде в Нижневартовском районе. По данным транспортной полиции, грузовик, перевозивший песок, по касательной въехал в вагон поезда. Водитель машины в тяжелом состоянии был доставлен в больницу. По одной из версий, он уснул за рулем, однако, следователи не исключают, что причина случившегося может быть в неисправности тормозной системы автомобиля. Ранее сообщалось о 16 пострадавших.

"По состоянию на 16.30 по местному времени 17 пострадавших, из них крайне тяжелых - трое", - рассказали в штабе правительства, уточнив, что четверо пострадавших - дети.

Губернатор Югры Наталья Комарова вылетела в Нижневартовск, где планирует посетить пострадавших и их родственников. Отмечается, что она уже обсудила произошедшее с мэром города Василием Тихоновым.

Как уточнили в уральском управлении МВД на транспорте, по факту инцидента процессуальное решение правоохранительными органами пока не принято.